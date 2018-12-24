BASKETBOL AŞKI ENGEL TANIMIYOR

Tekerlekli Sandalye Bölgesel Lig B grubunda mücadele eden Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübü, üç sezondur mücadele veriyor.

Bu sezon hedefini bir üst lige çıkmak olarak belirleyen Engelliler Umut Spor Kulübü’nün konuk ettiği Kayseri Melikgazi Belediyespor maçını Yozgat Valisi Kadir Çakır da izledi.

Çakır, maç öncesinde takım oyuncularından İsmail Keleşoğlu’na evinde kullanmak üzere alınan tekerlekli sandalyesini teslim etti.

İsmail Keleş’in evinde kullandığı tekerlekli sandalyesinin kırıldığı, sandalye almak üzere özel bir kreşin sahibi Gülşan Solmaz’ın kermes düzenleyerek, tekerlekli sandalyeyi aldığı bildirildi.

Sandalye teslim töreni sonrasında oynana karşılaşmada Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübü, Melikgazi Belediyespor’a 47-59 yenildi.

Maçın ardından sporcularla bir araya gelen Vali Çakır, sporcuları tebrik ederek başarılar diledi. Maçı, Vali Çakır ile birlikte, Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, kurum müdürleri, öğrenciler ve sporseverler izledi.