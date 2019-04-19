Basketbol akademisine büyük ilgi

Hafta sonları dört grup halinde gerçekleştirilen basketbol akademisinde 100 civarında sporcu eğitim alıyor. 7-12 yaş aralığındaki sporculara verilen basketbol eğitiminde antrenmanlar Rıza Kayaalp Spor Salon’unda gerçekleştiriliyor. Yozgat Basketbol Akademisi Antrenörü Hakan Uçar, uzun süredir devam eden basketbol akademisinde yoğun bir şekilde çalıştıklarını söyledi. Öğrenci sayısının her geçen gün daha da artarak devam ettiğini dile getiren Uçar, ‘’Yozgat’ta ciddi bir basketbol oyuncusu potansiyeli var. Biz de bu potansiyeli değerlendirmek için çalışmalara başladık. Her geçen gün sayımız artıyor. Hafta sonları dört grup halinde yaptığımız antrenmanlarımıza 100 civarında sporcu katılıyor. Antrenmanlarımıza katılan sporcular arasında gerçekten gelecek vadeden önü açık oyuncular var. Açtığımız basketbol akademimizden yetiştirdiğimiz gençlere Türk Basketboluna kazandırmak istiyoruz’’ dedi.