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Basket atıp, potaya smaç bastılar

Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Kürşat Kılıç ile birlikte basket atıp, smaç bastı.

10 Haziran 2020 Çarşamba 01:58
Basket atıp, potaya smaç bastılar

AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer ve AK Parti Yozgat Merkez İlçe Başkanı Kürşat Kılıç, bakım ve onarım çalışması yapılan Celal Atik Spor Salon’unda potaya basket atıp antrenman potasına smaç basmaya çalıştılar. 67 yıllık bir tarihe sahip olan Celal Atik Spor Salon’u 67 yıllık yorgunluğun ardından bakım ve onarıma alınırken parkeleri de değiştirilmişti. Sene başında başlanan parke değişimi ve bakım onarım çalışmalarının tamamlanmasının ardından yeni bir çehreye kavuşan Celal Atik Spor Salon’unu AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer ve AK Parti Yozgat Merkez İlçe Başkanı Kürşat Kılıç birlikte incelediler. Yenilenen antrenman potalarına basketbol topu şut atan Başer ve Kılıç, attıkları şutları sayıya çevirmeyi başardılar. AK Parti Yozgat Merkez İlçe Başkanı Kürşat Kılıç standart basketbol potalarının aksine biraz daha alçak seviyede olan antrenman potalarına smaç basmaya çalıştı. Smaç denemelerinde başarılı olan Kılıç’ı izleyenler tam not verdi. (İHSAN ÇELİKKAYA) 

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Basket AtıpPotaya Smaç Bastılar
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