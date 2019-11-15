Başkent’te futbol turnuvası

Başkentteki Yozgatlı Dernekler Federasyonu Başkanı Mesut Kaya, Federasyon olarak organize ettikleri tüm maçlarda, oyuncular ve seyirciler kendi takımı ya da rakip takım farketmez, kim olursa olsun, kim gol atarsa atsın sevincinin ve selamının yönünü Barış Pınarındaki Kahraman Mehmetçiklerimize çevireceğini söyledi. Kaya, “Biz Federasyon olarak harcadığımız tüm emeklerde, gösterdiğimiz tüm fedakarlıklar ve verdiğimiz tüm mesajlarda başta hemşehrilerimiz olmak üzere tüm halkımızın milli ve manevi değerlerini yüreklerine perçinlemek şeklinde olacaktır. Çünkü biz Yozgat ve vatan sevdalısıyız’’ dedi. Pazar günü başlayacak olan müsabakalarda Yozgatspor Ankara Tayfa, Kurtağılı, Özkaralar, Günyayla, Başkentteki Yerköylüler, Karalar, Çatma, Kadışehri Örencik, Büyük Nefes Karacaağaç, Kumluca, Arpaç, Başkentteki Çekerekliler ve Beserek takımları karşı karşıya gelecek.

•Haber HAYRUNİSA KAYA•