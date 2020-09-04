Başkanı bilgilendirdi

Yeni sezonda hedeflerini üst sıralar olarak belirleyen Çekerek Belediyespor da Kulüp Başkanı Nevzat Uslu, bu sezon Pandemi nedeniyle ligde mücadele edecek olan takım sayısının çok olduğunu söyledi. İkinci Amatör Küme Futbol Ligi’nde mücadele eden takımların tamamı ile ligden düşen takımların da yer alacağı Birinci Amatör Küme Futbol Ligi’nde kıran kırana bir sezon yasacaklarını ifade eden Uslu, ‘’Yeni sezonda başarılı olmak istiyoruz. Bütün takımlar için çok zor geçecek olan bu sezonda öncesinde takımımızın son durumu hakkında Belediye Başkanımız ve kulübümüzün Onursal Başkanı Eyyüp Çakır’ı takımımızın son durumu hakkında bilgilendirdim ve yeni sezon için kendisinde de destek talebinde bulundum. Her zaman takımımızın yanında olan ve her türlü desteğini bizlere sunan Belediye Başkanımız Eyyüp Çakır’a şimdiden vereceği desteklerden dolayı teşekkür ediyorum’’ dedi.