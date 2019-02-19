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Başkandan tebrik

KADINLAR Hentbol İkinci Ligi A Grubu’nda mücadele eden Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı Amasya Atatürk Lisesi karşısında alınan galibiyetin sevincini yaşarken, kulüp başkanı Musa Saydam ise oyuncularını tebrik etti.

Başkandan tebrik

KADINLAR Hentbol İkinci Ligi A Grubu’nda mücadele eden Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı Amasya Atatürk Lisesi karşısında alınan galibiyetin sevincini yaşarken, kulüp başkanı Musa Saydam ise oyuncularını tebrik etti.

19 Şubat 2019 Salı 07:00
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Başkandan tebrik

Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı başkanı Musa Saydam, ligin güçlü ekiplerinden bir tanesi olan Amasya Atatürk Lisesini taraftarların da desteğini arkalarına alarak yenmeyi başardıklarını söyledi. Yozgat’ı ve takımlarını en iyi yerlere getirmek için ellerinden geleni yaptıklarını dile getiren Saydam, galibiyetlerin devamının da geleceğine inandığını ifade etti. 

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