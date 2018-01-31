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Başkandan takıma destek

YENİFAKILI Belediye Başkanı Yalçın Karadavut, Yozgat İkinci Amatör Küme Futbol Ligi’nde mücadele verecek olan Yenifakılı Gençlikspor takımı oyuncu ve yöneticilerini makamında kabul ederek, görüştü.

Başkandan takıma destek

YENİFAKILI Belediye Başkanı Yalçın Karadavut, Yozgat İkinci Amatör Küme Futbol Ligi’nde mücadele verecek olan Yenifakılı Gençlikspor takımı oyuncu ve yöneticilerini makamında kabul ederek, görüştü.

31 Ocak 2018 Çarşamba 07:00
49 Okunma
Başkandan takıma destek

Başkan Karadavut, takımın bazı giderlerini belediye olarak karşılayabileceklerini belirterek, ‘İlçemizi temsil edecek olan futbol takımımızın centilmenlik kuralları içerisinde lig mücadelesini vermesini istiyorum. İlçemize gelecek olan konuk takımlara misafirperverliğimizi göstererek, sadece bir müsabaka için değil, her zaman rahatlıkla gelip, gezebileceklerini göstermek durumundayız’ dedi.

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