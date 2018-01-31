Başkandan takıma destek

Başkan Karadavut, takımın bazı giderlerini belediye olarak karşılayabileceklerini belirterek, ‘İlçemizi temsil edecek olan futbol takımımızın centilmenlik kuralları içerisinde lig mücadelesini vermesini istiyorum. İlçemize gelecek olan konuk takımlara misafirperverliğimizi göstererek, sadece bir müsabaka için değil, her zaman rahatlıkla gelip, gezebileceklerini göstermek durumundayız’ dedi.
31 Ocak 2018 Çarşamba 07:00
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