Başkandan moral ziyareti

Cuma günü Sorgun Belediyespor ile Bölgesel Amatör Lige yükselme baraj müsabakası oynayacak olan Yozgat Belediyesi Bozokspor Antrenör İlhan Özbay gözetiminde çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Bozok Stadı dış sahasında çalışan Yozgat Belediyesi Bozokspor’un dün yaptığı antrenmanı Kulüp Başkanı Celal Köse’de izledi. Antrenman sonrasında futbolcular ile buluşan Başkan Köse, Sorgun Belediyespor ile oynayacakları müsabaka öncesinde başarı dileğinde bulundu. Köse, Mustafa Bacanlı Yozgat Birinci Amatör Küme Futbol Ligi’nde namağlup şampiyon olan Yozgat Belediyesi Bozokspor yönetimi, teknik heyeti ve futbolcular ile antrenmanda bir araya geldiklerini söyledi. Köse, ‘’Sorgun Belediyespor ile oynayacağımız Play-Out mücadelesi öncesi takımımız çalışmalarına devam ediyor. Teknik heyetimize ve futbolcu kardeşlerime Cenabı Hak’tan Bölgesel Amatör Lig yolunda başarılar niyaz ediyorum’’ dedi.