Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

Başkandan moral ziyareti

Mustafa Bacanlı Yozgat Birinci Amatör Küme Futbol Ligi’ni namağlup olarak şampiyon tamamlayan Yozgat Belediyesi Bozokspor’un dün gerçekleştirdiği antrenmanını Yozgat Belediye Başkanı ve Kulüp Başkanı Celal Köse’de izledi.

13 Nisan 2022 Çarşamba 00:05
Başkandan moral ziyareti

Cuma günü Sorgun Belediyespor ile Bölgesel Amatör Lige yükselme baraj müsabakası oynayacak olan Yozgat Belediyesi Bozokspor Antrenör İlhan Özbay gözetiminde çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Bozok Stadı dış sahasında çalışan Yozgat Belediyesi Bozokspor’un dün yaptığı antrenmanı Kulüp Başkanı Celal Köse’de izledi. Antrenman sonrasında futbolcular ile buluşan Başkan Köse, Sorgun Belediyespor ile oynayacakları müsabaka öncesinde başarı dileğinde bulundu. Köse, Mustafa Bacanlı Yozgat Birinci Amatör Küme Futbol Ligi’nde namağlup şampiyon olan Yozgat Belediyesi Bozokspor yönetimi, teknik heyeti ve futbolcular ile antrenmanda bir araya geldiklerini söyledi. Köse, ‘’Sorgun Belediyespor ile oynayacağımız Play-Out mücadelesi öncesi takımımız çalışmalarına devam ediyor. Teknik heyetimize ve futbolcu kardeşlerime Cenabı Hak’tan Bölgesel Amatör Lig yolunda başarılar niyaz ediyorum’’ dedi.

Anahtar Kelimeler:
Kritik Maç Cuma GünüIlerigazetesi2022NişançarşambaYozgatIleriGazeteHaber13 NisanSporCelal KöseYozgat Belediyesi Bozokspor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kritik maç cuma günü
Kritik maç cuma günü
Merkez Ortaokulu Türkiye şampiyonasında
Merkez Ortaokulu Türkiye şampiyonasında
Engelliler üzgün
Engelliler üzgün
Kızlar devreyi kötü kapadı
Kızlar devreyi kötü kapadı
Basit hatalar mağlubiyeti getirdi
Basit hatalar mağlubiyeti getirdi
‘KIL PAYI KAÇIRDIK’
‘KIL PAYI KAÇIRDIK’
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim