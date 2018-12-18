Başkandan maç öncesi moral

Arslan, maç öncesinde futbolculara Altınordu Belediyespor müsabakasının ligin ilk yarısının son maçı olduğunu ve maçı kazanacaklarından en ufak bir şüphesinin olmadığını söyledi. Allah’ın izniyle Altınordu Belediyespor müsabakasını kazanacaklarını dile getiren Arslan, ‘’Bu müsabakayı kazanalım ve hepimiz evimize rahatça gidip tatilimizi yapalım. İnşallah sezon sonunda da şampiyonluğu hep birlikte kucaklayalım. Bizim takımımızdan hiçbir şüphemiz yok, Allah kolaylık versin işiniz rest gelsin’’ dedi.