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Başkandan maç öncesi moral

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig Dördüncü Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Yozgatspor da Kulüp Başkanı Kazım Arslan, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Altınordu Belediyespor ile oynanan müsabaka öncesinde kırmızı siyahlı ekibin soyunma odasına girerek moral verdi.

Başkandan maç öncesi moral

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig Dördüncü Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Yozgatspor da Kulüp Başkanı Kazım Arslan, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Altınordu Belediyespor ile oynanan müsabaka öncesinde kırmızı siyahlı ekibin soyunma odasına girerek moral verdi.

18 Aralık 2018 Salı 07:00
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Başkandan maç öncesi moral

Arslan, maç öncesinde futbolculara Altınordu Belediyespor müsabakasının ligin ilk yarısının son maçı olduğunu ve maçı kazanacaklarından en ufak bir şüphesinin olmadığını söyledi. Allah’ın izniyle Altınordu Belediyespor müsabakasını kazanacaklarını dile getiren Arslan, ‘’Bu müsabakayı kazanalım ve hepimiz evimize rahatça gidip tatilimizi yapalım. İnşallah sezon sonunda da şampiyonluğu hep birlikte kucaklayalım. Bizim takımımızdan hiçbir şüphemiz yok, Allah kolaylık versin işiniz rest gelsin’’ dedi. 

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