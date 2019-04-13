Başkandan davet

Başkan Yalçın, Şampiyonluk maçına tüm halkımız davetlidir başlığıyla duyurduğu müsabaka için ‘’Akdağmadeni Belediyespor U-14 Futbol takımımızın 13 Nisan Cumartesi günü Saat 14:00’da Yemenoğlu Bozokspor ile oynayacağı şampiyonluk maçına tüm halkımız davetlidir’’ dedi. Akdağmadeni İlçe stadında oynanacak olan müsabakada Akdağmadenispor’un alacağı puan yada puanlar şampiyonluğu için yeterli olacak. Yemenoğlu Bozokspor’un kazanmaktan başka şansının olmadığı müsabakada eğer Bozokspor takımının sahadan üç puan ile ayrılması durumunda ilk müsabakanın sonucuna göre şampiyon takım belli olacak. Yada üçüncü bir müsabaka oynanacak.

