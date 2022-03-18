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Başkana ziyaret

Belediyemizin daveti üzerine 1-15 Mayıs tarihleri arasında Brezilya’da düzenlenecek Olimpiyat hazırlıklarına ilçemizde başlayan ve yoğun bir kamp dönemi geçiren İşitme Engelliler Badminton Milli Takımı Başantrenörü Ertan Özkan, antrenörler Bircan Evrim Aslan ve Murat Altun Belediye Başkanı Nezih Yalçın’a teşekkür ziyaretinde bulundu.

18 Mart 2022 Cuma 00:11
Başkana ziyaret

Akdağmadeni’nde çok verimli bir kamp dönemi geçirdiklerini belirten Başantrenör Ertan Özkan ‘’Belediye Başkanımıza sporculara gösterdiği ilgi ve Milli Takımımıza sunduğu imkanlardan dolayı teşekkür ediyorum.Kampa başladığımız ilk günden itibaren gerek sporcularımıza gerek bizlere tüm kolaylıklar sağlandı.  Belediye öncülüğünde Akdağmadeni’nde 11 gün sürecek kampımızı yarıladık. Olimpiyatlara katılacak sporcuları belirleyeceğimiz kampımızda inşallah olimpiyat ve Avrupa şampiyonları çıkaracağız. Göstermiş oldukları misafirperverlik için Akdağmadeni halkına da sporcularım ve teknik ekip adına  teşekkür ediyorum. Havasıyla, doğasıyla İç Anadolu Bölgesi’nin görülmeye değer ilçelerinden biri olan Akdağmadeni’nde olmaktan mutluyuz’’ dedi.

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