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BAŞKANA TEŞEKKÜR

TFF Üçüncü Ligi’nde bu sezon Yozgat’ı temsil edecek olan Yozgatspor için Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse’nin şehrin takımına destek verip vermeyeceği konusunda kamuoyunda dolaşan söylentilere Yozgatspor kulüp başkanı Kazım Arslan son noktayı koydu.

BAŞKANA TEŞEKKÜR

TFF Üçüncü Ligi’nde bu sezon Yozgat’ı temsil edecek olan Yozgatspor için Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse’nin şehrin takımına destek verip vermeyeceği konusunda kamuoyunda dolaşan söylentilere Yozgatspor kulüp başkanı Kazım Arslan son noktayı koydu.

16 Temmuz 2019 Salı 00:00
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BAŞKANA TEŞEKKÜR

Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse ile görüştüğünü belirten Arslan, ‘’Yozgat Belediye Başkanımız Celal Köse’ye teşekkür ediyorum. Yozgatspor ile ilgili olumlu açıklamalarından dolayı. Kendisi gerekli açıklamaları yapacak. Ben sadece şu aşamada teşekkürlerimi ifade ediyorum. Neticede Yozgat bizim, Yozgatspor bizim, herkes elinden geldiği kadar, gücü yettiği kadar Yozgatspor’un başarısı için elini taşın altına koyacaktır. Bu noktada da Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Yozgatspor konusunda hiç kimse endişelenmesin. Yozgatspor bu şehrin takımı ve Celal Köse’de bu şehrin Belediye Başkanı. Ben daha öncesinde de söyledim, bir takım laflar söylendi, döndü dolaştı ama biz şehrin Belediye Başkanı’nın Yozgatspor konusuna ilgisiz kalmayacağına inandığımızı ifade ettik. Ben yine aynı inançtayım. Gerekli açıklamayı Belediye Başkanımızı yapacaktır. Ama bugüne kadarki ve bugünkü olumlu yaklaşımından dolayı ben kendisine teşekkür ediyorum, inşallah Yozgatspor’u daha iyi noktalara taşıyacağız. Mutlaka bu süreç içerisinde Belediyemiz de, Valiliğimiz de bizim yanımızda olacaktır. Çünkü asıl olan Yozgatspor’dur. Bizler yönetici insanlarız, bizler birbirimizle gerektiği zaman gerektiği kadar görüşürüz bir takım sorunları da aramızda hallederiz, bugünkü geldiğimiz noktada da böyle bir durum söz konusu’’ dedi.

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