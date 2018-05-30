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Başkana forma hediyesi

HENTBOL Bayanlar İkinci Lig’ine yükselen Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımının Ankara’da oynadığı final müsabakalarına destek amaçlı gelen Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Gençlik Spor Kulüpleri Genel Başkanı Gürdal Gümüş forma hediyesi.

Başkana forma hediyesi

HENTBOL Bayanlar İkinci Lig’ine yükselen Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımının Ankara’da oynadığı final müsabakalarına destek amaçlı gelen Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Gençlik Spor Kulüpleri Genel Başkanı Gürdal Gümüş forma hediyesi.

30 Mayıs 2018 Çarşamba 07:00
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Başkana forma hediyesi

Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımının Ankara’da oynadığı ve rakiplerini geride bırakarak İkinci Lig’e yükseldiği Bölgesel Lig Final Grubu müsabakalarında Yozgat ekibini destekleyen Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Gençlik Spor Kulüpleri Genel Başkanı Gürdal Gümüş’e oyuncu ve Antrenörler Gümüş’ün isminin yazılı olduğu takım formasını hediye ettiler. Gümüş, İkinci Lig’e yükselme başarısı gösteren takımlarının oyuncu ve Antrenörlerini canı gönülden kutladığını, başarılarının İkinci Lig’de de devam etmesi dileğinde bulundu. 

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