Başkana forma hediyesi

D Grubunda çıktığı bütün müsabakaları galibiyet ile tamamlayıp namağlup olarak Play-Off grubunat yükselen Yozgat Belediyesi Bozok Hentbolspor da Antrenör Ozan Salep, bazı oyuncuları ile birlikte Kulüp Başkanı Celal Köse’yi makamında ziyaret etti. Kendilerine bu zamana kadar verdiği desteklerden dolayı Kulüp Başkanı Köse’ye teşekkür eden Salep, Başkan Köse’nin desteklerini boşa çıkarmayacaklarını ve Play-Off müsabakalarında da başarılı olarak bir üst lige çıkacaklarına inandığını söyledi. Başkan Köse ise, ‘’Türkiye Hentbol Federasyonu Erkekler 2’inci Ligi D Grubu'nda oynadıkları tüm müsabakalarda sahadan galibiyetle ayrılıp namağlup Play-Off grubuna yükselerek bizleri gururlandıran Yozgat Belediyesi Bozok Erkek Hentbol takımımızın Antrenörü Ozan Salep hocamız ve oyuncularımızın ziyaretleri bizleri ziyadesiyle mutlu etti. Rabbimin izni ile Yozgat Belediyesi Bozokspor Kulübümüz mücadele ettiği tüm kulvarlarda adından söz ettirmeye devam edecektir’’ dedi.

Yozgat Belediyesi Bozok Hentbolspor Antrenörü Ozan Salep ve oyuncuları Kulüp Başkanı ve Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse’ye 66 numaralı kulüp formasını hediye ettiler.