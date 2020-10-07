Başkan teknik ekip ve oyuncular ile görüştü

Oyuncular ile sohbet eden Kulüp Başkanı Kazım Arslan, hafta sonu Ceyhanspor ile oynanacak olan müsabakadan galibiyet beklediğini iletti. Yozgatspor Sosyal Medya hesabından yapılan açıklamada Kulüp Başkanı Kazım Arslan’ın kulüp binasında teknik heyet ve oyuncular ile ayrı ayrı toplantı yaparak geride kalan 3 haftanın değerlendirmesini ve gerekli uyarıları yaptığı belirtildi. Karşılıklı yapılan istişareler sonrasında teknik heyet ve oyuncular hafta sonu Ceyhanspor ile lig ve hem ardından Çarşambaspor ile oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmasında takımın yükselişe geçeceği sözünü verdikleri kaydedildi. Takımın Fethiyespor maçı sonrasında ara vermeden Cumartesi günü Ceyhanspor ile Salı günü ise Çarşambaspor ile oynayacağı maçlarının hazırlıklarına başladığı dile getirildi.