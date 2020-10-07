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Başkan teknik ekip ve oyuncular ile görüştü

DEPLASMANDA Fethiyespor ile oynadığı müsabakayı 3-0 kaybeden misli.com Üçüncü Ligi İkinci Grup’taki temsilcimiz Yozgatspor’da Kulüp Başkanı Kazım Arslan müsabaka dönüşü oyuncular ve teknik ekip ile kulüp binasında bir araya geldi.

07 Ekim 2020 Çarşamba 00:19
Başkan teknik ekip ve oyuncular ile görüştü

Oyuncular ile sohbet eden Kulüp Başkanı Kazım Arslan, hafta sonu Ceyhanspor  ile oynanacak olan müsabakadan galibiyet beklediğini iletti. Yozgatspor Sosyal Medya hesabından yapılan açıklamada Kulüp Başkanı Kazım Arslan’ın kulüp binasında teknik heyet ve oyuncular ile ayrı ayrı toplantı yaparak geride kalan 3 haftanın değerlendirmesini ve gerekli uyarıları yaptığı belirtildi. Karşılıklı yapılan istişareler sonrasında teknik heyet ve oyuncular hafta sonu Ceyhanspor ile lig ve hem ardından Çarşambaspor ile oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmasında takımın yükselişe geçeceği sözünü verdikleri kaydedildi. Takımın Fethiyespor maçı sonrasında ara vermeden Cumartesi günü Ceyhanspor ile Salı günü ise Çarşambaspor ile oynayacağı maçlarının hazırlıklarına başladığı dile getirildi.

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Başkan Teknik Ekip Ve Oyuncular Ile Görüştü
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