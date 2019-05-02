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Başkan takımı uğurladı

SPOR Toto Bölgesel Amatör Ligi’nden TFF Üçüncü Ligi’ne yükselme müsabakasını oynamak üzere Ordu’ya giden Yozgatspor kafilesini Kulüp Başkanı Kazım Arslan uğurladı.

Başkan takımı uğurladı

SPOR Toto Bölgesel Amatör Ligi’nden TFF Üçüncü Ligi’ne yükselme müsabakasını oynamak üzere Ordu’ya giden Yozgatspor kafilesini Kulüp Başkanı Kazım Arslan uğurladı.

02 Mayıs 2019 Perşembe 00:00
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Başkan takımı uğurladı

Arslan, kendi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Lig maratonunu iyi bir performans ile tamamladıklarını söyledi. Ancak işlerinin henüz bitmediğini vurgulayan Arslan, ‘’Pazar günü Ordu’da Kelkit Hürriyetspor ile çok önemli bir final maçına çıkıyoruz. Bu maçı her ne pahasına olursa olsun inşallah kazanacağız. Biz sadece yönetim olarak değil, Şehir olarak, Yozgat olarak, dünyanın farklı bölgelerinde yaşayan tüm Yozgatlılar ile geçmişte bu takımda forma giymiş olan eski sporcularımız, spor adamlarımız takımımızın bu son 90 dakikayı da başarıyla noktalayacağınıza inanıyor, güveniyoruz’’ dedi.

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