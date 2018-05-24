Başkan sporcuları kutladı

Yenifakılı Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu’nda öğrenciler arasında Voleybol ve Futbol Turnuvası düzenlendi. Turnuva sonunda birinci olan takımları Belediye Başkanı Yalçın Karadavut makamında ağırladı. Başkan Karadavut, takımların kupalarını teslim etti, başarılarının devamını dilerken, bazı hediyelerde takdim etti. Başkan Karadavut, sporun gençlerin enerjilerini harcamaları, sağlıklı gelişmeleri, zinde olmaları için önemli olduğuna vurgu yaptı. Karadavut, ‘’Gençlerimizin spor yapmalarına imkan verebilmek için belediye olarak gereken altyapı çalışmalarını imkanlar ölçüsünde hazırlamaya çalışıyoruz. İlçemizde ihtiyaç duyulan spor tesislerinin yapımı için başlattığımız çalışmaların bu yıl somutlaşmasını bekliyoruz’’ dedi.