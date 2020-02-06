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Başkan Köse, tebrik etti

YOZGATLI Paralimpik Yüzme sporcusu Rahmi Ersoy’u makamında kabul eden Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, başarılı sporcuyu tebrik etti.

Başkan Köse, tebrik etti

YOZGATLI Paralimpik Yüzme sporcusu Rahmi Ersoy’u makamında kabul eden Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, başarılı sporcuyu tebrik etti.

06 Şubat 2020 Perşembe 03:58
Başkan Köse, tebrik etti

Belarus’un Misk şehrinde düzenlenen Uluslararası yüzme şampiyonasına Paralimpik Milli takımı ile birlikte katılan Yozgatlı yüzücü Rahmi Ersoy, burada göstermiş olduğu başarı sonucunda hem gümüş, hem de altın madalya kazanmıştı. Daha önce Yozgat Valisi Kadir Çakır’ın makamında kabul ettiği Rahmi Ersoy’u bu kez Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse makamında kabul etti. Belediye Başkanı Köse, ‘’Şampiyonumuzun Yozgat'a daha çok madalya getireceğine inancım tam. Ayrıca, Rahmi kardeşimizin sporcusu olduğu Ata Spor Kulübü yetkililerini de tebrik ediyorum. Başarıları daim olsun. Her zaman yanlarındayız’’ dedi.

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Başkan KöseTebrik Etti
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