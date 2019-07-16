Başkan Köse dedikodulara yanıt verdi!

YOZGAT Belediye Başkanı Celal Köse, Yozgatspor'un Yozgat'ın ortak değeri olduğunu belirttiği "Kamuoyuna Duyuru" başlıklı açıklamasında aynen şu görüşlere yer verdi:

"Tarihi şanlı başarılarla dolu Yozgat'ımızın göz bebeği olan Yozgatspor ile ilgili bir süredir kamuoyunu meşgul eden yeni yapılanma ve yönetim hakkında bir açıklama yapılması elzem olmuştur.

Uzun bir sürenin ardından profesyonel lige çıkan Yozgatspor’umuz, her türlü siyasi oluşumun üzerinde bir kurumdur.

Siyaset ve sporu aynı başlık altında kullanmak doğru değildir.

Yozgatspor ilimizin ortak değeridir ve başarısı hepimizin başarısıdır.

Bir süredir Valimiz Sayın Kadir Çakır’ın öncülüğünde Yozgatspor’umuzun profesyonel ligde kalıcı ve başarılı olması için toplantılar düzenlenmektedir.

Yozgat Belediyesi olarak gerçekleşen toplantılarda Yozgatspor’umuzun yönetiminde tarafsız ve katkı vereceğine inandığımız insanların olmasını savunduk. Bu yönetimde Yozgatspor üst kimliğini ön plana çıkaracak insanların ve şahsiyetlerin olması gerektiğini açıkça ifade ettik. Yozgatspor’umuzun kurumsal bir yapı içerisinde başarıya ulaşacağı gerçeğini dile getirdik.

Bu yapı içerisinde ilimizin sivil toplum kuruluşları ve tarafsız yöneticilerinin yer alması gerektiğini, şehrimizin markası olan Yozgatspor’umuzun bu şekilde daha kucaklayıcı olacağını, bu şehrin takımının dernek statüsünden çıkması gerektiğini belirttik.

Gerçekleştirilen toplantılarda bu yapı üzerinde mutabık kalınmış ve çalışmalar sürdürülmüştü.

Ancak gerçekleşen son toplantıda Yozgatspor 1959 FK Başkanı Sayın Kazım Arslan, kulüp başkanı olarak devam edeceğini Sivil Toplum Kuruluşları temsilcileri tarafından oluşturulan heyet önünde ifade etti.

Gelinen bu noktada Yozgat Belediyesi olarak Yozgatspor 1959 FK Başkanı Sayın Kazım Arslan ve yönetimine başarılar diliyoruz.

Bugüne kadar kırmızı-siyahlı kulübümüzde emeği geçen tüm başkan ve yöneticilere teşekkür ediyor, Yozgatspor’umuzun cefakar ve vefakar taraftarının yanında her zaman yer alacağımızı gururla ifade ediyoruz."