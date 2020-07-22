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Yozgat
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BAŞKA BAHARA KALDI

Yozgat Bozok Stadının yıkılarak, yeniden yapılmasına yönelik çalışmalara bir türlü başlanılamadı. Yeni sezonun önümüzdeki aylarda başlayacak olması nedeniyle çalışmaların bu yıl başlamasının zor olduğu kaydedildi.

22 Temmuz 2020 Çarşamba 00:22
BAŞKA BAHARA KALDI

YOZGAT Bozok Stadının yıkılıp, yerine yenisinin yapılmasına yönelik tartışmalar sıcaklığını korurken, yeni sezonun başlamasına kısa bir zaman kalmasına karşılık çalışmalara başlanılamaması, akıllara çalışmaların bir başka bahara kaldığı varsayımını getirdi. Yozgat Bozok Stadı’nın yenilenmesine yönelik yapılacak projenin 15 Temmuz tarihinde tamamlanmasının planlandığı açıklanmıştı. Ancak, Yozgat Bozok Stadı ile ilgili olarak Gençlik ve Spor Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğünün herhangi bir çalışmasının bulunmadığı kaydedildi. Çim saha haricinde stadyumun tamamen yıkılıp yeniden yapılacağı Yozgat Bozok Stadı inşaatı için 42 milyon lira bütçe ayrıldığı, buna karşılık 3,5 milyon lira ödeneğin geldiği kaydedildi. Proje ihalesinin bakanlık mı yoksa mahalli idare tarafından yapılacağı konusunun netlik kazanmadığı öğrenildi.

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BAŞKA BAHARA KALDI
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