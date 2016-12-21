Basit hatalar ve bir puan

Kırmızı siyahlı ekibin teknik patronu Feridun Dündar, Pazar günü deplasmanda karşılaştıkları Ankara temsilcisi Çubukspor müsabakasında iyi bir oyun ortaya koymalarına karşılık son dakikalarda bireysel hatalar sonrasında yedikleri gol ile yıkıldıklarını söyledi.



Müsabakanın ilk yarısı kontrollü bir şekilde geçtiğini ikinci yarıda daha atak oynayan tarafın kendilerinin olduğunu dile getiren tecrübeli teknik adam, ‘’Müsabakanın ikinci yarısına iyi başladık bulduğumuz pozisyonlardan bir tanesini de gole çevirerek rakibimiz karşısında öne geçtik. Ancak müsabakanın sonlarına doğru var gücüyle üzerimize gelen Çubukspor akınının da oyuncularımızın bireysel hataları neticesinde golü yedik. 90 dakika 1-1 berabere bitti ve sahadan bir puan ile ayrılmak durumunda kaldık. Kaçırdığımız üç puana üzülüyoruz. Ligin ilk yarısını üç puan ile kapatmak isterdik ama olmadı’’ dedi.



Maçın genelinde takımının iyi bir performans sergileyerek, skoru lehine çevirdiği hatırlatan teknik direktör Feridun Dündar, ‘’Maçta skorda eşitlik sağlanmasına karşın, kalan dakikalarda gol bulma imkanımız vardı. Ancak, istem dışı gelişmeler oldu. Maç 10 dakika durdu, taraftarlarımız tribünden çıkartıldı. Tüm bunlar maçın soğumasını, her iki takım oyuncularının da konsantresini bozdu. Oyun disiplininden uzaklaştık. Kendimizi galibiyete endeksledik ama olmadı’’ diye konuştu.



YARIN TOPLANIYOR





Teknik direktör Feridun Dündar, futbolculara maç sonrasında 4 gün izin verdiklerini, yarın Yozgat’ta toplanıp, ikinci yarının planlamasını yapacaklarını ifade etti. Dündar,



‘’Yönetim kurulumuza raporumuzu daha önceden sunmuştuk. Şimdi ek bir rapor daha sunacağız ve genel bir değerlendirme yapacağız. Bu değerlendirme sonucunda yönetim kurulumuzun, özellikle Başkanımızın talimatları doğrultusunda ikinci yarıda neler yapabileceğimizi, transfer ve kamp programlarımızı netleştireceğiz. Yolumuza her şekilde devam edip, sonuna kadar mücadelenin içerisinde olacağız’’ şeklinde konuştu.