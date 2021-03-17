Başer’den ziyaret

AK Parti Yozgat İl Başkanı Yusuf Başer, kurum gezilerini Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile sürdürdü. Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürü Rasim Parlak’ı makamında ziyaret eden Başer, Ünal ve yönetim kurulu üyeleri, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

KURUMLARA NEZAKET ZİYARETİ

Öte yandan AK Parti Yozgat İl Başkanı Yusuf Başer, beraberindekiler ile birlikte Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü dışında İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı’yı, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Yusuf Möhür’ü, İl Dernekler Müdürü Hakkı Yurtlu’yu, AFAD Müdürü Halil İbrahim İbiş’i ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdul Neşeliye’de nezaket ziyaretinde bulundu.