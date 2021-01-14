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BAŞER’DEN KIZLARA MORAL

KADINLAR Hentbol Birinci Ligi’nde mücadele eden Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımının dün Celal Atik Spor Salon’unda gerçekleştirdiği antrenmanı AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer’de izledi.

14 Ocak 2021 Perşembe 00:49
BAŞER’DEN KIZLARA MORAL

Antrenman öncesinde Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı oyuncuları ile sohbet eden Milletvekili Yusuf Başer, kızlara tatlı ikramında bulundu. Kulüp Başkanı Musa Saydam ve Antrenör Enis Atmaca’dan takım hakkında bilgi alan Başer, kızların tamamının Yozgatlı olduğunu öğrenince tek tek ailelerini ve köylerini sordu. Bazı oyuncuların aileleri ile tanış olan Başer bir de kendisi ile aynı köylü olan bir oyuncunun takımda yer almasından dolayı da ayrı bir mutluluk yaşadı. Başer, Yozgat’ta tamamı Yozgatlı çocuklardan oluşan bir takımın büyük başarılara imza atarak Birinci Lige kadar yükselip burada da elinden geldiği kadar iyi mücadele etmelerinin taktire şayan olduğunu söyledi. Çocuklara hem moral vermek hem de tatlı ikramında bulunup antrenmanlarını izlemek için ziyarette bulunduğunu dile getiren Başer, kızların her zaman yanında olduğunu ve Yozgat’ta hentbol branşı için hazırlanan bazı projelerin de takipçisi olacağını sözlerine ekledi. 

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BAŞER’DEN KIZLARA MORAL
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