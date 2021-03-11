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Başer’den Çayıralan Esnafspor’a ziyaret

AK Parti Yozgat İl Başkanı Yusuf Başer, Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi’nde Yozgat’ı temsil edecek olan Çayıralan Esnafspor’u ziyaret etti.

11 Mart 2021 Perşembe 00:59
Başer’den Çayıralan Esnafspor’a ziyaret

Yeni sezon hazırlıklarını Çayıralan’da sürdüren Çayıralan Esnafspor’u kulüp binasında ziyaret eden AK Parti Yozgat İl Başkanı Yusuf Başer, Yozgat temsilcisine yeni sezon öncesinde başarı dileğinde bulundu. Yozgat Birinci Amatör Küme Futbol Ligi’ni zirvede tamamlayarak Spor Toto Bölgesel Amatör Lige yükselme başarısı gösteren Çayıralan Esnafspor’un Bölgesel Lig’de de başarılı olacağına inandığını dile getiren Başer, Çayıralan Esnafspor’un Yozgat’ı en iyi şekilde temsil edeceğine inandığını sözlerine ekledi. 

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Başer’den Çayıralan Esnafspor’a Ziyaret
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