Başer’den Çayıralan Esnafspor’a ziyaret

AK Parti Yozgat İl Başkanı Yusuf Başer, Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi’nde Yozgat’ı temsil edecek olan Çayıralan Esnafspor’u ziyaret etti.