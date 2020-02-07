Başer, Yozgat’ın taleplerini iletti

Yozgat’ın ekonomik ve sosyal anlamda gelişmesi ve şehrin devlet yatırımlarından daha fazla faydalanması için sürekli bakanların kapılarını aşındıran Milletvekili Yusuf Başer, bu defada Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun kapısını çaldı. Milletvekili Yusuf Başer, Bakan Kasapoğlu’na Yozgat ve ilçelerine yönelik yapılmasını istedikleri projelerin hızlandırılmasını talep etti. Başer Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile yaptığı görüşmede; Yozgat'ta yapılacak olan, semt sahalarının yapımının hızlandırılması. Her geçen gün büyüyen ve öğrenci sayısı artan Bozok Üniversitesi öğrencilerinin yurt ihtiyacının karşılanması için özellikle kız öğrencilerine yönelik 2 bin kişilik öğrenci yurdunun Kredi Yurtlar Kurumu veya ön protokolle iş adamlarına yaptırılması, Sorgun İlçesindeki 300 kişilik yurt inşaatının proje ihalesi yapılmış olup, yapım ihalesine çıkılması. Yozgat Şehir Stadyumunun yenilenmesinin yerel talepler doğrultusunda dikkate alınması. Yozgat Merkeze yeni TOKİ mevkiindeki hazineye ait 30 dönümlük arsaya standartlara uygun ikinci bir Kapalı Spor Salonu yapılması. Arsası tahsis edilen Sarıkaya Gençlik Merkezinin, yatırım programına alınması, Yatırım Programına alınan Yerköy Gençlik Merkezinin hızlandırılması. Yatırım programına alınan Spor Vadisine yapılacak Kamp Eğitim Merkezinin inşaatına başlanılması, Spor Toto Teşkilat Başkanlığından talep edilen; Çayıralan Şehit Yarbay Yusuf Turgut Ortaokulu bahçesindeki halı sahanın kullanılamaz hale gelmesinden dolayı yenisinin yapılması. Sorgun Gülşehri Beldesine halı saha ve basketbol sahası yapılması hususlarını gündeme getirdi. Bakan Kasapoğlu’da ziyaretlerinden dolayı Milletvekili Yusuf Başer’e teşekkür ederek, Yozgat ve ilçelerine yapılacak ve yapılması planlanan yatırımların gerçekleşmesi için her türlü desteği vereceklerini ve taleplerin takipçisi olacağını ifade etti.