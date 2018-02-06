Başer, ok attı, badminton oynadı

Yozgat Gençlik Merkezini ziyaret eden Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, burada gençler ile bir süre sohbet ettikten sonra Gençlik Merkezi salonunda gerçekleştirilen Okçuluk ve Badminton kurslarını izledi.

Antrenörlerden bilgi alan Başer, daha sonra ok atan ve badminton oynayan öğrencilere eşlik etti.