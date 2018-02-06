Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
az bulutlu
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
114490
ALTIN
163.324
DOLAR
3.7812
STERLİN
5.2861
EURO
4.6854

Başer, ok attı, badminton oynadı

YOZGAT Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi bünyesinde açılan Badminton ve Okçuluk kurslarını ziyaret eden Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, kurslarda öğrenciler ile birlikte ok atıp, badminton oynadı.

Başer, ok attı, badminton oynadı

YOZGAT Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi bünyesinde açılan Badminton ve Okçuluk kurslarını ziyaret eden Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, kurslarda öğrenciler ile birlikte ok atıp, badminton oynadı.

06 Şubat 2018 Salı 07:00
18 Okunma
Başer, ok attı, badminton oynadı

Yozgat Gençlik Merkezini ziyaret eden Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, burada gençler ile bir süre sohbet ettikten sonra Gençlik Merkezi salonunda gerçekleştirilen Okçuluk ve Badminton kurslarını izledi.
Antrenörlerden bilgi alan Başer, daha sonra ok atan ve badminton oynayan öğrencilere eşlik etti.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Sungurlu arayı açıyor
Sungurlu arayı açıyor
Lider tutulmuyor
Lider tutulmuyor
Yüreğimizi ortaya koyduk
Yüreğimizi ortaya koyduk
GEREKEN YAPILDI
GEREKEN YAPILDI
KAZANMAK ZORUNDAYIZ!
KAZANMAK ZORUNDAYIZ!
Net gördük...
Net gördük...

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim