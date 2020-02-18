Başer, Bozok Stadını gezdi

AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer beraberinde Belediye Başkanı Celal Köse, İl Genel Meclisi Başkanı İskender Nazlı, AK Parti İl Başkanı Çelebi Dursun, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Kürşat Kılıç ile Bozok Şehir Stadı’nda incelemelerde bulundu. Gençlik ve Spor İl Müdürü Rasim Parlak’tan stadyum ile ilgili bilgiler alan Milletvekili Başer, bölgenin yaşam merkezine dönüştürüleceğini söyledi. Gençlik ve Spor Bakanlığı’nca Bozok Şehir Stadı’yla ilgili proje çalışmalarına başlandığını aktaran Milletvekili Başer, projeye Yozgat Belediyesi’nin de katkı vereceğini ifade etti. Modernize çalışmaları kapsamında kapalı tribün ve maraton tribünlerinin büyütülmesi, ışıklandırma sisteminin yenilenmesi, stadyum çevresinin düzenlenmesinin planlandığına değinen Milletvekili Başer, “Bozok Şehir Stadı’nın daha kullanışlı olması ve ihtiyaca cevap verebilmesi için girişimlerde bulunduk. Projede gerekli düzenlemeler yapılarak günümüz şartlarına uygun hale getirilerek. Kale arkaları da yeniden yapılacak. Kale arkaları geriye çekilecek. Atletizm pistleri yine kullanılacak. E-88 karayoluna bakan kale arkasının altına lokanta ve Kafeterya gibi vatandaşların yararlanabileceği alanlar yapılacak. Maraton tribünlerinin altları da değerlendirilecek” dedi. Milletvekili Başer, stadyum kapasitesi de proje çalışmalarının ardından netlik kazanacağını vurguladı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yerel seçim sürecinde Yozgat’a yaptığı ziyarette Bozok Şehir Stadı’nın modernize edilmesine yönelik çalışmaların yapılacağı yönünde açıklamalarda bulunmuştu.

