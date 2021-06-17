Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1431
ALTIN
501.463
DOLAR
8.5400
STERLİN
12.0433
EURO
10.3502

BAŞER BAŞKAN YARDIMCISI OLDU

Yozgatlı İşadamı Mustafa Başer, daha önce yönetim kurulu üyesi olduğu TFF Birinci Ligi takımlarından Ankaragücü'nde başkan yardımcılığı görevine getirildi.

17 Haziran 2021 Perşembe 00:50
BAŞER BAŞKAN YARDIMCISI OLDU

Ankaragücü takılının yapılan seçimli Genel Kurul Toplantısı sonrasında Kulüp Başkanlığına seçilen Faruk Koca, yönetiminde yer alan Yozgatlı İşadamı Mustafa Başer, yapılan toplantı sonrasında Başkan Yardımcılığı görevine getirildi. Ankaragücü Kulüp Başkanı Faruk Koca başkanlığında Ankaragücü’nün Beştepe Tesislerinde gerçekleştirilen toplantıda yeni yönetimin görev dağılımı yapıldı. Toplantı sonrasında Kulüp Başkan yardımcılığı görevleri Hakan Bilgin, Tan Alar ile birlikte Yozgatlı İşadamı Mustafa Başer’e verildi. Bu sezon mücadele ettiği Süper Lig’den birinci lige düşen Ankaragücü’nde daha önce Kulüp Başkanı Fatih Mert döneminde Tesislerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi olan Mustafa Başer, kendisine Başkan yardımcılığı görevini layık gören Kulüp Başkanı Faruk Koca ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti. Bir Yozgatlı olarak Anadolu’nun en köklü kulüplerinden biri olan Ankaragücü’de Başkan yardımcısı olarak görev aldığı için gurur duyduğunu dile getiren Başer, ‘’Yönetim kurulunda bulunan değerli arkadaşlarımla birlikte, Ankaragücü Spor Kulübünün yeni başarılara imza atması için çalışacağız’’ dedi. Faruk Koca Başkanlığında oluşan Ankaragücü yeni yönetim kurulu görev dağılımı ise şu şekilde; Başkan Faruk Koca, Başkan vekilleri İsmail Mert Fırat, Feridun Geçgel, Başkan yardımcısı Mustafa Başer, Genel sekreter ve başkan yardımcısı Tan Alar, Genel sayman ve başkan yardımcısı Hakan Bilgin, Basın sözcüsü: Gökalp Keskin, Futbol altyapıdan sorumlu asbaşkanlar Soner Kurt, Cengiz Kaya, Amatör branşlardan sorumlu asbaşkan Durali Akpınar, Sivil toplum kurumları ile ilişkilerden sorumlu asbaşkan Mehmet H. Şanal, Spor okullarından sorumlu asbaşkan Sezai Kahraman, Hukuk işlerinden sorumlu yönetim kurulu üyesi Murat Bayramoğlu, Ar-Ge ve iş geliştirmeden sorumlu yönetim kurulu üyesi Caner Camcı, Taraftar ilişkileri ve Ankaragücü değerlerinden sorumlu yönetim kurulu üyesi Kamil Karip, Yerel yönetimlerden sorumlu yönetim kurulu üyesi Hakan Saral, Türkiye Futbol Federasyonu'yla ilişkilerden sorumlu yönetim kurulu üyesi Yusuf Buğra Tanık, Mehmet Şahin, Tesislerden sorumlu yönetim kurulu üyesi Hüseyin Akgül, Harun Oğraş, Üniversite, şube, dernek, delege ilişkilerinden sorumlu yönetim kurulu üyesi Fikret Çimen.  

Anahtar Kelimeler:
BAŞER BAŞKAN YARDIMCISI OLDU
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hakemlerimize önemli görev
Hakemlerimize önemli görev
Erenhan Can Sorgun’da
Erenhan Can Sorgun’da
YENGE FORM TUTUYOR
YENGE FORM TUTUYOR
Futbol antrenmanları başladı
Futbol antrenmanları başladı
Kayaalp’in hedefi altın madalya
Kayaalp’in hedefi altın madalya
Kızlar dönüyor
Kızlar dönüyor
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim