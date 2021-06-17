BAŞER BAŞKAN YARDIMCISI OLDU

Ankaragücü takılının yapılan seçimli Genel Kurul Toplantısı sonrasında Kulüp Başkanlığına seçilen Faruk Koca, yönetiminde yer alan Yozgatlı İşadamı Mustafa Başer, yapılan toplantı sonrasında Başkan Yardımcılığı görevine getirildi. Ankaragücü Kulüp Başkanı Faruk Koca başkanlığında Ankaragücü’nün Beştepe Tesislerinde gerçekleştirilen toplantıda yeni yönetimin görev dağılımı yapıldı. Toplantı sonrasında Kulüp Başkan yardımcılığı görevleri Hakan Bilgin, Tan Alar ile birlikte Yozgatlı İşadamı Mustafa Başer’e verildi. Bu sezon mücadele ettiği Süper Lig’den birinci lige düşen Ankaragücü’nde daha önce Kulüp Başkanı Fatih Mert döneminde Tesislerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi olan Mustafa Başer, kendisine Başkan yardımcılığı görevini layık gören Kulüp Başkanı Faruk Koca ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti. Bir Yozgatlı olarak Anadolu’nun en köklü kulüplerinden biri olan Ankaragücü’de Başkan yardımcısı olarak görev aldığı için gurur duyduğunu dile getiren Başer, ‘’Yönetim kurulunda bulunan değerli arkadaşlarımla birlikte, Ankaragücü Spor Kulübünün yeni başarılara imza atması için çalışacağız’’ dedi. Faruk Koca Başkanlığında oluşan Ankaragücü yeni yönetim kurulu görev dağılımı ise şu şekilde; Başkan Faruk Koca, Başkan vekilleri İsmail Mert Fırat, Feridun Geçgel, Başkan yardımcısı Mustafa Başer, Genel sekreter ve başkan yardımcısı Tan Alar, Genel sayman ve başkan yardımcısı Hakan Bilgin, Basın sözcüsü: Gökalp Keskin, Futbol altyapıdan sorumlu asbaşkanlar Soner Kurt, Cengiz Kaya, Amatör branşlardan sorumlu asbaşkan Durali Akpınar, Sivil toplum kurumları ile ilişkilerden sorumlu asbaşkan Mehmet H. Şanal, Spor okullarından sorumlu asbaşkan Sezai Kahraman, Hukuk işlerinden sorumlu yönetim kurulu üyesi Murat Bayramoğlu, Ar-Ge ve iş geliştirmeden sorumlu yönetim kurulu üyesi Caner Camcı, Taraftar ilişkileri ve Ankaragücü değerlerinden sorumlu yönetim kurulu üyesi Kamil Karip, Yerel yönetimlerden sorumlu yönetim kurulu üyesi Hakan Saral, Türkiye Futbol Federasyonu'yla ilişkilerden sorumlu yönetim kurulu üyesi Yusuf Buğra Tanık, Mehmet Şahin, Tesislerden sorumlu yönetim kurulu üyesi Hüseyin Akgül, Harun Oğraş, Üniversite, şube, dernek, delege ilişkilerinden sorumlu yönetim kurulu üyesi Fikret Çimen.