Başer Ankaragücü yönetiminde

Aynı zamanda Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Sekreteri görevini sürdüren Başer, Ankaragücü Spor Kulübünde kendisine verilen görevden dolayı kulüp başkanı Fatih Mert’e teşekkür etti.

Başer, “Bir Yozgatlı olarak Başkentimiz Büyükşehir Belediyesi’nden sonra Anadolu’nun en köklü kulüplerinden biri olan Ankaragücü’nün yönetiminde görev almaktan gurur duyuyorum. Yönetim kurulunda bulunan değerli arkadaşlarımla birlikte, Ankaragücü Spor Kulübünün yeni başarılara imza atması için çalışacağız. Bu görev şahsıma tevdi edildikten sonra çok sayıda Yozgatlı hemşehrimden tebrik telefonları ve mesajlar aldım. Hemşehrilerimin bu desteği beni çok mutlu etti. İnşallah bizlere, memleketimize de faydası dokunacak yeni projelere imza atmak nasip olur” dedi.