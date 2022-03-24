Başarılı sporculardan ziyaret

Genç sporculara, hedeflerinin büyük olması gerektiği yönünde tavsiyelerde bulunan Kaymakam Fatih Topuz, “Bir şeyi başarmak, onu ne kadar istediğinle orantılıdır. Bu nedenle her zaman hedeflerinizi büyük tutup onu başarmak için elinizden gelen çabayı göstermelisiniz. Bir sporda başarı varsa, orada muhakkak iyi birde Antrenör vardır. Bu yönüyle Antrenörlerimize de teşekkür ediyorum. Akdağmadeni adına daha fazlasını kazanmak için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

75.Yıl Cumhuriyet Ortaokulu Küçük Kızlar Basketbol Takımı İl Birincisi, Atletizm Geliştirme Projesi İl Seçmesi Küçük Erkeklerde Sefa Deliktaş il Birincisi, Mustafa Kandemir ise İl İkincisi olmuştur.