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Başarılı sporculardan ziyaret

Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesinde, Okul Sporları kapsamında düzenlenen turnuvalarda dereceye giren sporcular Kaymakam Fatih Topuz’u ziyaret etti. 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Okul Sporları faaliyetleri kapsamında dereceye giren sporcular Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Yunus Emre Yıldırım, Antrenörler Oğuz Köse ve Fahriye Altan Avcı eşliğinde Kaymakam Fatih Topuz’u ziyaret etti.

24 Mart 2022 Perşembe 00:45
Başarılı sporculardan ziyaret

Genç sporculara, hedeflerinin büyük olması gerektiği yönünde tavsiyelerde bulunan Kaymakam Fatih Topuz, “Bir şeyi başarmak, onu ne kadar istediğinle orantılıdır. Bu nedenle her zaman hedeflerinizi büyük tutup onu başarmak için elinizden gelen çabayı göstermelisiniz. Bir sporda başarı varsa, orada muhakkak iyi birde Antrenör vardır. Bu yönüyle Antrenörlerimize de teşekkür ediyorum. Akdağmadeni adına daha fazlasını kazanmak için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz” dedi. 
75.Yıl Cumhuriyet Ortaokulu Küçük Kızlar Basketbol Takımı İl Birincisi, Atletizm Geliştirme Projesi İl Seçmesi Küçük Erkeklerde Sefa Deliktaş il Birincisi, Mustafa Kandemir ise İl İkincisi olmuştur.

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