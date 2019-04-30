Başarılı sporculara ödül

YOZGAT’ta bu yıl gerçekleştirilen okullar arası Güreş, Futbol, Bocce spor müsabakaları ile Kur'an-ı Kerimi Güzel okuma, Hutbe okuma, Arapça Şiir okuma, Arapça bilgi yarışmalarında başarılı olan 49 öğrenci ödüllendirildi.