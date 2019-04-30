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Başarılı sporculara ödül

YOZGAT’ta bu yıl gerçekleştirilen okullar arası Güreş, Futbol, Bocce spor müsabakaları ile  Kur'an-ı Kerimi Güzel okuma, Hutbe okuma, Arapça Şiir okuma, Arapça bilgi yarışmalarında başarılı olan 49 öğrenci ödüllendirildi.

Başarılı sporculara ödül

YOZGAT’ta bu yıl gerçekleştirilen okullar arası Güreş, Futbol, Bocce spor müsabakaları ile  Kur'an-ı Kerimi Güzel okuma, Hutbe okuma, Arapça Şiir okuma, Arapça bilgi yarışmalarında başarılı olan 49 öğrenci ödüllendirildi.

30 Nisan 2019 Salı 00:00
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Başarılı sporculara ödül

İstanbul Yozgatlılar Federasyonu Sosyal Destek Birim Başkanı Necdet Sarıaslan, Kadışehri Kaymakamı Fikret Dağ, İlçe Milli Eğitim Müdürü İhsan Kazanç ile birlikte hediyeleri öğrencilere dağıttı. 

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