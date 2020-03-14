Başarılı sporculara ödül

Kaymakam Çakal, Okul Sporları kapsamında ilde Bocce derece yapan öğrenci, öğretmen, idarecileri makamında kabul etti. Kaymakam Çakal, Sarıköy Hasan Çakan Ortaokulu ve Beyyurdu Şehit Ferhat Değerli Ortaokulu'nu başarılarından dolayı tebrik ederek, sporcu öğrencileri çeşitli hediyelerle ödüllendirdi. Okul Sporları kapsamında il düzeyinde yapılan Bocce turnuvasında il birincisi olan Sarıköy Hasan Çakan Ortaokulu öğrencilerini Çekerek İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeki Akkan da makamında kabul etti. Akkan, Okul Müdürü Aytekin Kılıç, Beden Eğitimi Öğretmeni Alptekin Kuzan, Okul Aile Birliği Başkanı ile derece yapan öğrencilere başarılarından dolayı tebrik etti. Akkan, ‘’Okullarımızın başarılarından memnuniyet duymaktayız. Gençlerimizin sadece ders başarısı değil sportif etkinliklerde de ilçemize birincilikler yaşatmasını takdirle karşılıyoruz. Okullarımıza her anlamda katkı veren velileri, öğretmen ve öğrencilerini canı gönülden kutluyorum" dedi.