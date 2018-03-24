Başarılı sporcudan Yazıcı’ya ziyaret

2017-2018 okul sporları faaliyet programı kapsamında geçtiğimiz haftalarda Bozok Stadında düzenlenen okullar arası yıldız erkekler, küçük erkek ve kızlar Puanlı Atletizm il birinciliği müsabakalarında üçüncü olan Erdoğan Akdağ Orta Okulu sporcuları İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı’ya ziyaret ederek sevinçlerini paylaştılar.

Atletizm, gülle atma, maraton koşu, engelli koşu, cirit ve bayrak yarışı gibi birçok spor dalında başarılı sonuçlar alan sporcuları makamında kabul eden İl Milli Eğitim Müdürümüz Yusuf Yazıcı günün anısına öğrencilere kalem seti hediye etti.

Yazıcı yaptığı konuşmada ‘’Öğrencilerimizin ders dışı faaliyetlerden olan sportif aktiviteleri ile uğraşması bizi ziyadesiyle mutlu etmekte. Öğrencilerimizin, derslerinin yanında sportif, kültürel ve sosyal aktivitelerle ilgilenmesi, derslerinde olan başarılarını arttırmasına, kendilerinin yeteneklerini keşfetmesine ve onların mutluluğunun da kaynağı olmasını sağlamaktadır. Mutlu çocuk aynı zamanda umutlu çocuktur‘’ dedi.