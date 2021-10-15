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Başarılı sporcudan Arkan’a ziyaret

Yozgat’ın Sarıkaya ilçesi Şehit Hasan Hüseyin Aksoy Anadolu Lisesi öğrencilerinden Kick-Bokscu Muhammed Çetin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullan Arkan’ı makamında ziyaret etti.

15 Ekim 2021 Cuma 00:31
Başarılı sporcudan Arkan’a ziyaret

Kick-Boks Yozgat İl Birincisi, Avrupa Şampiyonasında Çeyrek Final oynayan, Kick-Boks milli takımı yetenekli gençler listesine dahil olan ve izlenmeye alınan başarılı sporcu Muhammed Çetin antrenörü ve beden eğitimi öğretmeni Ali Rıza Girgin ile birlikte ziyaret ettiği İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullan Arkan’a kendisine göstermiş olduğu destekten dolayı teşekkür etti. Ocak ayında Avrupa Şampiyonası ve Mart ayında Dünya Şampiyonasına katılacak olan Muhammed Çetin spora kazandırılmasında büyük emekleri olan Şehit Hasan Hüseyin Aksoy Anadolu Lisesi Beden Eğitimi Öğretmeni Ali Rıza Girgin'e ve Okul Müdürü Mustafa Çağlayan'a teşekkürlerini sunan İlçe Milli Eğitim Müdürü Arkan, ‘’Öğrencimize spor hayatında başarılar dileriz. Öğrencimiz Muhammed Çetin'e maddi ve manevi anlamda elimizden gelen desteği vermeye devam edeceğiz’’ dedi.

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