Başarılı kaleci 16 yaşına bastı

Pandemi süreci öncesinde gösterdiği performans ile göz dolduran ve milli takım kampına davet edilen Sakine Doğan, pandemi sürecinde kamp iptal olunca milli takıma katılamamıştı. Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımının Birinci Lige yükselmesinde de büyük katkısı bulunan başarılı Kaleci Sakine Doğan, 16 yaşına bastı. Başarılı oyuncunun 16’ıncı yaş gününde takım arkadaşları da telefon ile arayarak kutladı. Bizde İleri Gazetesi olarak genç kaleci Sakine Doğan’ın doğum gününü kutlar, nice mutlu yıllar dileğinde bulunuyoruz.