BASAMAKLAR TEK TEK ÇIKILACAK

Ligin ikinci yarısının ilk haftasında konuk edecekleri Kadirli Demirspor ile oynayacakları maçın hazırlıklarını sürdürdüklerini kaydeden Aydın, her maçı kazanmak için oynayacaklarını, bazı maçlarda kötü oynamış olsalar bile sahadan galibiyetle ayrılan tarafın kendileri olması gerektiğini ifade etti. Yavuz, ‘Hedefi belli olan bir ekibiz. Bu hedefe ulaşmak kolay değil. Ligin ikinci yarısında maçlar daha çetin geçecektir. Düşme hattından kurtulmaya çalışan takımlar, aynı ilin takımları arasındaki çekişmeler ligin rengini her an değiştirebilecek sonuçların ortaya çıkmasına neden olabilir. O nedenle çok dikkatli olmak durumundayız’ diye konuştu.