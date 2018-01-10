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SPOR Toto Bölgesel Amatör Ligi 5’inci Grupta mücadele veren Yozgatspor’un teknik direktörü Aydın Yavuz, ilk yarıda olduğu gibi ikinci yarıda da her maçı kendi başına değerlendirip, kazanmak için mücadele vereceklerini belirterek, ‘Kadromuza bildiğimiz, inandığımız, takıma katkıda bulunacak oyuncuları takviye ederek ikinci yarı müsabakalarına hazırladık. İlk iki maçımızda orta sahada görev yapan Ali Yakup sakatlığı nedeniyle yer alamayacak. Ancak, bu oyuncumuzun daha sonraki haftalarda sahada görmeye başlayacağız’ dedi.

BASAMAKLAR TEK TEK ÇIKILACAK

SPOR Toto Bölgesel Amatör Ligi 5’inci Grupta mücadele veren Yozgatspor’un teknik direktörü Aydın Yavuz, ilk yarıda olduğu gibi ikinci yarıda da her maçı kendi başına değerlendirip, kazanmak için mücadele vereceklerini belirterek, ‘Kadromuza bildiğimiz, inandığımız, takıma katkıda bulunacak oyuncuları takviye ederek ikinci yarı müsabakalarına hazırladık. İlk iki maçımızda orta sahada görev yapan Ali Yakup sakatlığı nedeniyle yer alamayacak. Ancak, bu oyuncumuzun daha sonraki haftalarda sahada görmeye başlayacağız’ dedi.

10 Ocak 2018 Çarşamba 07:00
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BASAMAKLAR TEK TEK ÇIKILACAK

Ligin ikinci yarısının ilk haftasında konuk edecekleri Kadirli Demirspor ile oynayacakları maçın hazırlıklarını sürdürdüklerini kaydeden Aydın, her maçı kazanmak için oynayacaklarını, bazı maçlarda kötü oynamış olsalar bile sahadan galibiyetle ayrılan tarafın kendileri olması gerektiğini ifade etti. Yavuz, ‘Hedefi belli olan bir ekibiz. Bu hedefe ulaşmak kolay değil. Ligin ikinci yarısında maçlar daha çetin geçecektir. Düşme hattından kurtulmaya çalışan takımlar, aynı ilin takımları arasındaki çekişmeler ligin rengini her an değiştirebilecek sonuçların ortaya çıkmasına neden olabilir. O nedenle çok dikkatli olmak durumundayız’ diye konuştu.

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