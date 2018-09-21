Baş, şampiyonluk sözü verdi

Önceki gün Yozgatspor yöneticilerinden Hüseyin Tokat’ın daveti ile Sürmeli Et Mangal lokantasında moral yemeğine katılan kırmızı siyahlı ekip yöneticiler ile bir araya geldi. Yemeğe, Yozgatspor Kulüp Başkanı Kazım Arslan ve bazı yöneticiler de katıldı. Kulüp yöneticilerinden Hüseyin Tokat, Çankırı maçı öncesinde takıma moral amaçlı bir yemek verdiğini söyledi. Takımın Çankırı maçından galibiyet ile dönmesi temennisinde bulunan Tokat, kırmızı siyahlı ekibin sezona iyi bir başlangıç yapması temennisinde bulundu. Yemek sırasında gelen testi kebabının testisini kıran Yozgatspor teknik direktörü İbrahim Baş testiyi kırmadan önce ‘’Futbolcu arkadaşlarımdan aldığım destek ile bu sezon şampiyonluk sözü veriyorum’’ dedi.