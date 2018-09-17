BARIŞ TELLi HASRET GiDERDi

Barış Telli, ‘Göç Yolu -Elveda Balkanlar’ filminin galasında sanatçılara destek amacıyla Sarıkaya ilçesindeki etkinliklere katıldı. Daha sonra Yozgat’a gelen Barış Telli, burada yaşayan annesinin yakınlarını ziyaret etti, hasret giderdi. Ampute Milli Takım oyuncularından Barış Telli, tarihe geçen finalde oynadığı oyunla göz doldurmuş, sonrasında yaptığı sevinç gösterileriyle dikkatleri üzerine çekmişti. Sağ ayağı dizden itibaren bulunmayan Barış Telli, Türkiye Ampute Futbol Milli Takımı'nın yıldız futbolcularından biri. Avrupa'da ve Türkiye'de aldığı sayısız ödülü bulunuyor. En Centilmen Oyuncu, En İyi Oyuncu gibi lakaplarla da anılan Barış Telli, ‘’Yozgat’ta akrabalarım bulunduğunu, buraya geleceğimi söylediğimde öğrendim. Babam, ‘Yozgat’ta bulunan annenin yakınları var, fırsat bulursan uğra, onlarla da tanış’ dedi. Daha önce Yozgat’a hiç gelmedim ama içerisinden geçtik. Şimdi Sarıkaya ilçesini gördüm. Yozgat’ta tur attık. Buraya tekrar gelmek istiyorum. Çok sevdim’’ dedi.