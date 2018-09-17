Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 16°
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
94760
ALTIN
237.617
DOLAR
6.1471
STERLİN
8.0885
EURO
7.1531

BARIŞ TELLi HASRET GiDERDi

İNGİLTERE’yi 2-1 mağlup ederek, Avrupa Şampiyonu olan Ampute Milli Takımımız oyuncularından, maç sonunda yaptığı sevinçle büyük beğeni toplayan Barış Telli, ana ocağı Yozgat’a gelerek, yakınlarını ziyaret edip, hasret giderme imkanı buldu.

BARIŞ TELLi HASRET GiDERDi

İNGİLTERE’yi 2-1 mağlup ederek, Avrupa Şampiyonu olan Ampute Milli Takımımız oyuncularından, maç sonunda yaptığı sevinçle büyük beğeni toplayan Barış Telli, ana ocağı Yozgat’a gelerek, yakınlarını ziyaret edip, hasret giderme imkanı buldu.

17 Eylül 2018 Pazartesi 07:00
30 Okunma
BARIŞ TELLi HASRET GiDERDi

Barış Telli, ‘Göç Yolu -Elveda Balkanlar’ filminin galasında sanatçılara destek amacıyla Sarıkaya ilçesindeki etkinliklere katıldı. Daha sonra Yozgat’a gelen Barış Telli, burada yaşayan annesinin yakınlarını ziyaret etti, hasret giderdi. Ampute Milli Takım oyuncularından Barış Telli, tarihe geçen finalde oynadığı oyunla göz doldurmuş, sonrasında yaptığı sevinç gösterileriyle dikkatleri üzerine çekmişti. Sağ ayağı dizden itibaren bulunmayan Barış Telli, Türkiye Ampute Futbol Milli Takımı'nın yıldız futbolcularından biri. Avrupa'da ve Türkiye'de aldığı sayısız ödülü bulunuyor. En Centilmen Oyuncu, En İyi Oyuncu gibi lakaplarla da anılan Barış Telli, ‘’Yozgat’ta akrabalarım bulunduğunu, buraya geleceğimi söylediğimde öğrendim. Babam, ‘Yozgat’ta bulunan annenin yakınları var, fırsat bulursan uğra, onlarla da tanış’ dedi. Daha önce Yozgat’a hiç gelmedim ama içerisinden geçtik. Şimdi Sarıkaya ilçesini gördüm. Yozgat’ta tur attık. Buraya tekrar gelmek istiyorum. Çok sevdim’’ dedi.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Rıza, altın için gitti
Rıza, altın için gitti
Lig hazırlıkları başladı
Lig hazırlıkları başladı
Yerköy’ün güvencesi gençler
Yerköy’ün güvencesi gençler
Genç Kaleci milli oldu
Genç Kaleci milli oldu
Efsane sahalara döndü
Efsane sahalara döndü
Yarın Toplanıyorlar
Yarın Toplanıyorlar

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim