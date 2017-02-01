Barış formasına kavuştu!

Ligin 9’uncu haftasında deplasmanda oynanan MYK Hentbolspor müsabakasında girdiği ikili mücadele sonrasında sol kol tendonu kopan Yozgat Bozokspor’un başarılı oyuncusu Barış, yaklaşık 2 ay salonlardan uzak kalmıştı. Sakatlığı sonrasında başarılı bir ameliyat geçiren tecrübeli oyuncu, 2 aylık sakatlık dönemi sonrasında formasına hafta sonu oynanan Maliye Piyango mücadelesinde kavuştu. Maliye piyango müsabakasının maç kadrosuna dahil edilen ancak teknik ekip tarafından riske edilmeyen başarılı hentbolcu Barış’ın bu hafta sonu deplasmanda oynanacak olan Büyükşehir Belediye Ankaraspor müsabakasında şans bulması bekleniyor.





Yozgat Bozokspor kulüp Başkanı Cenker Doğan, 26 Kasım 2016 tarihinde Ankara’da ligin 9’uncu haftasında karşılaştıkları MYK Hentbolspor müsabakasının son dakikalarında başarılı oyuncuları Barış’ın girdiği ikili mücadele sonrasında ciddi bir şekilde sakatlandığını hatırlattı. Müsabakada rakibi ile girdiği ikili mücadele sonrasında Barış’ın sol koluna darbe aldığına vurgu yapan Doğan, ‘’Aldığı bu sert darba sonrasında ciddi bir şekilde sakatlanan Barış kardeşimizin yapılan tedavisi sonrasında sol kol tendonlarının koptuğunu öğrendik. Geçirdiği başarılı ameliyat sonrasında hızlı bir şekilde iyileşen Barış, geçtiğimiz haftalarda takım ile antrenmanlara başlamıştı. En son konuk ettiğimiz ve bir sayı farkla yenmeyi başardığımız Maliye Piyango müsabakasında maç kadrosuna dahil ettiğimiz Barış kardeşimizi sakatlıktan yeni kurtulması nedeniyle oyun esnasında şans vermedik. Barış’ın bu ciddi sakatlığı atlatarak yeniden aramıza katılması bizleri çok mutlu etti. Takımımızın en önemli oyuncularından bir tanesi olan Barış kardeşimiz iki sezondur takımımıza büyük katkıları bulunuyor’’ dedi.



