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Barikatlı kongre!

Bölgesel Amatör Lig’de şampiyon olup çıktığı 3’üncü ligden ikinci senesinde düşen, önümüzdeki sezon tekrar Bölgesel Amatör Lig’de mücadele verecek olan Yozgatspor 1959 FK Genel Kurul toplantısı, geniş güvenlik önlemleri altında kulüp binasında gerçekleştirildi.

08 Eylül 2021 Çarşamba 00:54
Barikatlı kongre!

Kırmızı siyahlıların genel kurul toplantısı daha önce Cumhuriyet Alanı’nda gerçekleştirilmişti. Geçtiğimiz hafta yeterli çoğunluğun bulunmadığı gerekçesiyle bu kez kulüp binasında yeterli çoğunluk aranmaksızın yapılması öngörülen genel kurul toplantısı öncesinde polis geniş güvenlik önlemleri aldı. Kulüp binasının çevresi polisin demir barikatları ile çevrildi, toplantıya katılmak isteyenler didik didik arandı.

Yozgatspor 1959 FK’nin olağanüstü kongresine 117 kayıtlı üyenin 96'sının katıldığı ileri sürüldü. Başka bir adayın çıkmadığı ve tek liste ile gidilen seçimlerde 30 kişilik yeni yönetim ve denetim kurulunun seçimi yapıldığı kaydedildi. Bazı konularda da genel kurul tarafından kulüp yönetimine yetki verildi. Takımın bugün toplanacağı bildirildi.

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Barikatlı Kongre!
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