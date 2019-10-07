Barajlara yavru balık

2019 yılı su ürünleri çalışma programı doğrultusunda, Amasya Yedikır Su Ürünleri İstasyonu’ndan yavru Pullu Sazan balık alındı. Programda yer alan tesislerden Yozgat Gelingüllü Baraj Gölü’ne 250 bin, Çekerek Baraj Gölü’ne ise 300 bin yavru balık bırakıldı. DSİ Bölge Müdürü Okan Bal, kurum olarak hizmete sunulan baraj ve göletlerde her yıl düzenli balıklama çalışması yaptıklarını da bildirdi. Bu kapsamda bu yıl Gelingüllü ve Çekerek barajlarına yavru balık bıraktıklarını kaydetti.