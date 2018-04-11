Baraj maçı Pazar günü

Sezona mutlak şampiyonluk parolası ile başlayan ve Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 5’inci grupta son haftaya kadar şampiyonluk yarışını sürdüren Yozgatspor, ligin son haftasında Kayseri Şekerspor ile berabere kalıp, şampiyonluk yarışı içerisinde olduğu Nevşehirspor ile Aksaray Belediyespor’un galip gelmeleri sonucunda ligi üçüncü sırada tamamladı. Spor Toto Bölgesel Amatör Lig’e devam edebilmek için Yozgat Birinci Amatör Küme Futbol Lig’i şampiyonu Sorgun Belediyespor ile baraj maçı oynayacak olan Yozgatspor, bu müsabakayı da kaybetmesi durumunda Yozgat Amatör Kümeye düşecek ve Sorgun Belediyespor’da Bölgesel Amatör Lig’e yükselecek. İki takım için de çok önemli olan baraj müsabakası Pazar günü Bozok Stadında saat 15.00’da oynanacak.