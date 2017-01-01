Balkanlarda Yozgat esintisi

Hentbol Erkekler Süper Ligi’nde ilk kez mücadele eden Yozgat Bozokspor, yurt dışından yakından takip ediliyor. Kırmızı siyahlı takımda forma giyen Hırvatistan Milli Takımı'nın pivotu Miroslav Kjavic, Macar sağ kanat oyun kurucu Goran Dukiç, Sırbistanlı kaleci Aleksandar Pejcinovic, Makedonya Milli Takımı oyun kurucusu Jovan Talevski, ülkelerinin önde gelen gazetelerin sayfalarını süslüyor.



KAYNAŞMA PROGRAMI YER ALDI

Yozgat Belediyesi’nin geçtiğimiz Çarşamba günü Hüzni Baba Tarih Edebiyat ve Musiki Konağı'nda Yozgat’ı temsil eden üç takımı bir araya getirdiği program Hırvatistan, Sırbistan ve Makedonya’da geniş yer buldu. Hentbolcuların programı sosyal medya üzerinden canlı vermelerini değerlendiren gazete ve televizyonlar Yozgat’ın tanıtımına da katkı verdiler. Yozgat’ın spor şehri olduğunu ve geniş kitleler tarafından sevildiğine vurgu yapılan haberlerde tarihi konakta oynanan oyunların yerel kültürü yansıttığını ifade ettiler.





BEŞİKTAŞ MOGAZ MAÇI TAKİP EDİLDİ

Yozgat Bozokspor’un kendi sahasında ağırladığı ligin namağlup lideri Beşiktaş Mogaz maçı da Balkan ülkelerinde yer aldı. Sırbistan ve Makedonya’da maç öncesi ve maç sonrası görüntüler izleyicilere aktarılırken, kendi sporcularının performanslarından övgüyle bahsedildi.

Rıza Kayaalp Spor Salonu’nun tamamen dolduğunu ve Yozgatlı sporseverlerin takımlarına büyük destek verdiğini öne çıkaran gazeteler, Yozgat’ın spor şehri olduğuna dikkat çektiler.



GURURLANIYORUZ

Yozgat Bozokspor Kulüp Başkanı Cenker Doğan, ligde ilk sezonları olmalarına rağmen önemli bir yer edindiklerini söyledi. Yozgat’ın yurt içi ve yurt dışından takip edildiğini aktaran Doğan, “Yozgat adına büyük sevinç ve gurur içerisindeyiz. Yaptığımız işin ne kadar doğru olduğunu görüyoruz. Yozgat bundan sonra daha ilerisi düşünmek zorunda. Bizler kısıtlı bütçe ile elimizden geleni yapmanın gayreti içerisindeyiz. Önümüzdeki yıllarda daha iyisini yapabilmek ve Yozgat’ı bir üst noktaya çıkarmak için destek bekliyoruz” dedi.