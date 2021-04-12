BAL’ın başlama tarihi değişti

Türkiye’de son zamanlarda artan Covit-19 vakalarını nedeniyle müsabakaların başlama tarihinin ileriki bir tarihe ertelediği kaydedildi. Türkiye Futbol Federasyonu resmi internet sitesinden TFF Sağlık Kurulundan Açıklama başlığı ile yapılan duyuruda Covid-19 pandemisinin son günlerdeki seyri üzerine Bölgesel Amatör Lig maçlarının oynatılması ile ilgili TFF Sağlık Kurulu tarafından bir değerlendirme yapıldığı kaydedildi. Yeni tedbirleri zorunlu kılan mevcut süreçte, gerek şartların elverişli olmadığı gerekse 266 takımın katılımının söz konusu olduğu lig organizasyonunun yeni riskler taşıdığı konusunda Sağlık Kurulu görüş birliğine vardığı belirtildi. Bu kapsamda, daha önce 17 Nisan'da başlatılması planlanan Bölgesel Amatör Lig'in sağlık şartları uygun olduğu takdirde Mayıs ayının son haftası başlatılması uygun bulunduğu vurgulandı.