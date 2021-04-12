Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1393
ALTIN
458.362
DOLAR
8.1660
STERLİN
11.2099
EURO
9.7073

BAL’ın başlama tarihi değişti

SORGUN Belediyespor ile Çayıralan Esnafspor’un da mücadele edeceği Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi’nin başlama tarihinin değiştirildiği bildirildi.

12 Nisan 2021 Pazartesi 00:58
BAL’ın başlama tarihi değişti

Türkiye’de son zamanlarda artan Covit-19 vakalarını nedeniyle müsabakaların başlama tarihinin ileriki bir tarihe ertelediği kaydedildi. Türkiye Futbol Federasyonu resmi internet sitesinden TFF Sağlık Kurulundan Açıklama başlığı ile yapılan duyuruda Covid-19 pandemisinin son günlerdeki seyri üzerine Bölgesel Amatör Lig maçlarının oynatılması ile ilgili TFF Sağlık Kurulu tarafından bir değerlendirme yapıldığı kaydedildi. Yeni tedbirleri zorunlu kılan mevcut süreçte, gerek şartların elverişli olmadığı gerekse 266 takımın katılımının söz konusu olduğu lig organizasyonunun yeni riskler taşıdığı konusunda Sağlık Kurulu görüş birliğine vardığı belirtildi. Bu kapsamda, daha önce 17 Nisan'da başlatılması planlanan Bölgesel Amatör Lig'in sağlık şartları uygun olduğu takdirde Mayıs ayının son haftası başlatılması uygun bulunduğu vurgulandı. 

Anahtar Kelimeler:
BAL’ın Başlama Tarihi Değişti
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yozgat’ı yenen Araç Belediye turladı
Yozgat’ı yenen Araç Belediye turladı
YOZGATSPOR ŞAŞIRTMADI
YOZGATSPOR ŞAŞIRTMADI
Oktay’da tebrik etti
Oktay’da tebrik etti
Kızlar yarın Kastamonu’ya gidecek
Kızlar yarın Kastamonu’ya gidecek
Sarıkaya’da okullara spor sahaları
Sarıkaya’da okullara spor sahaları
Sporculardan Yalçın’a ziyaret
Sporculardan Yalçın’a ziyaret
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim