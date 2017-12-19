-BAL’da perde kapandı

Aksaray Belediyesi, deplasmanda Talasgücü Belediyespor’u 1-0’lık skorla geçerken, Nevşehirspor, konuk ettiği Ceyhanspor’u 1-0 yendi. Yozgatspor, Kayseri Şekerspor ile Arsuz Karaağaçspor da, Kilis Belediyespor ile 2-2 berabere kaldı. Kürkçüler Amatörspor, Kadirli Demirspor 3-0 yendi. Azatlıspor evinde, Belen Belediyespor’a 2-0 yenildi.

Takım O G B M A Y Av. P

Aksaray Belediyespor 12 11 0 1 28 3 25 33

Nevşehirspor 12 10 1 1 24 4 20 31

Yozgatspor 12 9 2 1 36 10 26 29

Kayseri Şekerspor 12 5 4 3 22 12 10 19

Adana BŞ Belediyespor 12 5 4 3 17 14 3 19

Ceyhanspor 12 5 3 4 24 12 12 18

Kürkçüler Amatörspor 12 4 2 6 18 20 -2 14

Talasgücü Belediyespor 12 3 4 5 15 10 5 13

Arsuz Karaağaçspor 12 3 3 6 9 13 -4 12

Mart Kadirli Demirspor 12 3 3 6 13 18 -5 12

Kilis Belediyespor 12 2 4 6 20 22 -2 10

Belen Belediyespor 12 1 4 7 4 19 -15 7

Azatlıspor 12 0 0 12 4 77 -73 0