Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
parçalı bulutlu
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
110266
ALTIN
155.793
DOLAR
3.8397
STERLİN
5.1308
EURO
4.5375

-BAL’da perde kapandı

SPOR Toto Bölgesel Amatör Ligi 5’inci Grupta ilk yarı perdesi Aksaray Belediyespor’un liderliği ile tamamlandı. 

-BAL’da perde kapandı

SPOR Toto Bölgesel Amatör Ligi 5’inci Grupta ilk yarı perdesi Aksaray Belediyespor’un liderliği ile tamamlandı. 

19 Aralık 2017 Salı 07:00
89 Okunma
-BAL’da perde kapandı

Aksaray Belediyesi, deplasmanda Talasgücü Belediyespor’u 1-0’lık skorla geçerken, Nevşehirspor, konuk ettiği Ceyhanspor’u 1-0 yendi. Yozgatspor, Kayseri Şekerspor ile Arsuz Karaağaçspor da, Kilis Belediyespor ile 2-2 berabere kaldı. Kürkçüler Amatörspor, Kadirli Demirspor 3-0 yendi. Azatlıspor evinde, Belen Belediyespor’a 2-0 yenildi.

            Takım                         O         G         B         M        A         Y         Av.      P

Aksaray Belediyespor            12        11        0          1          28        3          25        33

Nevşehirspor                          12        10        1          1          24        4          20        31

Yozgatspor                             12        9          2          1          36        10        26        29

Kayseri Şekerspor                  12        5          4          3          22        12        10        19

Adana BŞ Belediyespor        12        5          4          3          17        14        3          19

Ceyhanspor                            12        5          3          4          24        12        12        18

Kürkçüler Amatörspor           12        4          2          6          18        20        -2         14

Talasgücü Belediyespor         12        3          4          5          15        10        5          13

Arsuz Karaağaçspor               12        3          3          6          9          13        -4         12

Mart Kadirli Demirspor         12        3          3          6          13        18        -5         12

Kilis Belediyespor                  12        2          4          6          20        22        -2         10

Belen Belediyespor                12        1          4          7          4          19        -15       7

Azatlıspor                               12        0          0          12        4          77        -73       0

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
-Sorgun Avantaj kaybetti
-Sorgun Avantaj kaybetti
-Bozok dinlendi, rakipleri oynadı
-Bozok dinlendi, rakipleri oynadı
-Lig heyecanı karışık
-Lig heyecanı karışık
19 PEHLİVAN DERECE YAPTI
19 PEHLİVAN DERECE YAPTI
-YARIŞTAN KOPMADIK!
-YARIŞTAN KOPMADIK!
-ANALİG müsabakaları Yozgat’ta
-ANALİG müsabakaları Yozgat’ta

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim