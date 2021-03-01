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BAL’da heyecan başlıyor

SORGUN Belediyespor ile Çayıralan Esnafspor takımlarının da mücadele edeceği Bölgesel Amatör Ligi’nin başlama tarihi belli oldu.

01 Mart 2021 Pazartesi 00:52
BAL’da heyecan başlıyor

Türkiye Futbol Federasyonu Resmi İnternet Sitesinden yapılan açıklamaya göre Bölgesel Amatör Ligi’nin 17-18 Nisan tarihlerinde start alırken, yerel liglerin ise bu sezon oynatılmayacağı kararlaştırıldı. Yapılan açıklamada Covid-19 salgını nedeniyle amatör futbol sahalarının antrenman ve müsabakalara kapatılması ve hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle amatör futbol müsabakalarının oynatılması ile ilgili bir takvim oluşturulamadığı hatırlatıldı. Gelinen süreçte Türkiye Futbol Federasyonu’un, futbol sezon takviminin daralmasını da dikkate alarak 2020-2021 sezonunda yerel amatör futbol liglerinin oynatılmamasına, bununla birlikte şartların uygun olması, ilgili kurum ve kuruluşların onay vermesi halinde sadece Bölgesel Amatör Lig müsabakalarının oynatılmasına karar verdiği kaydedildi. Covid-19 salgınının devam ettiği dikkate alınarak aynı il veya birbirine yakın il takımlarının aynı gruplarda yer alması esasına dayalı belirlenecek gruplandırma sistemi ile grup müsabakaları ve bölge birinciliği müsabakaları yaklaşık 15 haftalık bir sürede tamamlanacağı vurgulandı. 2020-2021 sezonu Bölgesel Amatör Lig’in 52 gruptan oluşacağı ve gruplarda yer alacak takım sayılarına göre iki veya üç devreli lig usulü olarak karşılaşmaların oynanacağı vurgulandı. Her grubun birincisi olan takım bölge birinciliği müsabakalarına katılmaya hak kazanırken grupta en altta yer alan takım kendi ilinin yerel ligine dönüş yapacağı açıklandı. Bölge birinciliğine katılma hakkı kazanan 52 takım 9 ayrı tarafsız grup merkezinde müsabakalarını oynayacağı ve 9 bölgenin birincileri TFF 3. Lig’e çıkma hakkı kazanacağı söylendi. Müsabakaların 17-18 Nisan 2021 tarihlerinde başlatılacağı, grupların oluşumu ve 2020-2021 sezonu ayrıntılı BAL statüsünün ise önümüzdeki günlerde açıklanacağı, grupların açıklanması sonrası grup kuraları ve fikstür çekimi yapılacağı bildirildi.

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BAL’da Heyecan Başlıyor
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