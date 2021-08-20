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BAL’da 278 takım mücadele edecek

Yozgatspor, Sorgun Belediyespor ve Çayıralan Esnafspor’un da mücadele edeceği Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi’nde 2021-2022 sezonunda 278 takımın yer alması bekleniyor.

20 Ağustos 2021 Cuma 00:57
BAL’da 278 takım mücadele edecek

Ayrıca Bölgesel Amatör Lig 2020-2021 sezonunun da değerlendirildiği açıklamada şu görüşlere yer verildi; ‘’81 ilden 266 takımın katılımıyla oynanması planlanan ancak pandemi nedeniyle sıkıştırılmış bir takvim ile oynanması kabul edilen 2020-2021 sezonu Bölgesel Amatör Ligi 56 ilden 108 takımın katılımıyla 4 Bölgede 3 ve 4'er takımlı 32 grupta çift devreli lig usulüne göre oynandı. Çeyrek final, yarı final ve final müsabakaları tarafsız grup merkezlerinde tek maç eleme usulü oynanan Bölgesel Amatör Lig'de grup ve final müsabakaları Covid-19 salgını nedeniyle talimatlar doğrultusunda gerekli sağlık ve hijyen koşulları sağlanarak test kontrollü bir düzende oynanarak tamamlandı. Bölgesel Amatör Lig'de 264 grup müsabakası, 28 çeyrek final, yarı final ve final müsabakası olmak üzere toplam 292 müsabaka oynandı. 4 ayrı Bölgede 8'er grup birincisi olan takımın oynadığı çeyrek final, yarı final ve final müsabakaları sonunda Hendekspor (Sakarya),  Kuşadasıspor (Aydın),  Orduspor 1967 Futbol İşletmeciliği Spor Kulübü ve 76 Iğdır Belediyespor TFF 3.Lig'e yükselmeye hak kazandı. Küme düşme uygulamasının yapılmadığı sezonda lige katılan tüm takımlar 2021-2022 sezonunda BAL'da oynamaya devam edecek. 90 kırmızı kartın gösterildiği BAL'da Evliya Çelebi Çağlayan Azotspor (Kütahya) ve Karasuspor (Sakarya) 4'er, Çilimli Belediyespor (Düzce) ve Silvan Belediyespor (Diyarbakır) ise 3'er kart görerek en fazla kırmızı kart gören takımlar oldular. Toplamda 1651 sarı kartın gösterildiği müsabakalarda Diyarbakırspor 35, Bağcılarspor Kulübü (İstanbul) 31, Amasya 1968 Futbol Kulübü ise 28 kartla en fazla sarı kart gören takımlar oldular. Güroymakspor (Bitlis) ile Karasuspor (Sakarya) 5, Kilimli Belediyespor (Zonguldak) ise 6 sarı kartla en az sarı kart gören takımlar oldular. 292 müsabakanın oynandığı ligde toplamda 749 gol kaydedildi, maç başına gol ortalaması 2.6 gol olarak gerçekleşti.’’
 

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BAL’da 278 Takım Mücadele Edecek
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