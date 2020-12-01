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BAL’a son müracaat 31 Aralık

SORGUN Belediyespor ile Çayıralan Esnafspor’un da mücadele edeceği Bölgesel Amatör Ligine katılım hakkı bulunan takımların katılım belgelerin en geç 31 Aralık tarihine kadar hazırlayarak Türkiye Futbol Federasyon’una vermeleri gerektiği bildirildi.

01 Aralık 2020 Salı 00:32
BAL’a son müracaat 31 Aralık

Türkiye Futbol Federasyon’u resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 11’inci sezonu düzenlenecek Bölgesel Amatör Lig'e katılma hakkı bulunan kulüplerin, katılım belgelerini en geç 31 Aralık 2020 tarihine kadar TFF Amatör İşler Müdürlüğü BAL Departmanlığı'na göndermeleri gerektiği bildirildi. Açıklamada ‘’Spor Toto BAL'a 2020-2021 sezonunda 268 takımın katılma hakkı bulunuyor. Bu takımlardan 128'i geçen sezon BAL'da yer alan takımlardan, 140'ı ise ilk kez Bölgesel Amatör Lig'de yer alacak yerel lig takımlarından oluşuyor. 2020-2021 Sezonu Bölgesel Amatör Lig'e Katılım Genel Esasları EK'te belirtilmekte olup, bu esaslar doğrultusunda, lige katılma hakkı bulunan kulüplerin katılım belgelerini en geç 31 Aralık 2020 tarihine kadar Türkiye Futbol Federasyonu Amatör İşler Müdürlüğü BAL Departmanlığı'na  göndermeleri gerekiyor. 2020-2021 Sezonu Bölgesel Amatör Lig Statüsü ile Lisans Vize ve Transfer İşlem tarihleri, lige katılması kesinleşen takımların saha denetimlerinin tamamlanmasından sonra açıklanacaktır. Ligin başlama tarihi o anki pandemi şartlarına göre ilgili kurum ve kuruluşların görüş ve önerileri doğrultusunda belirlenecek olup, takımlara müsabakalar başlamadan önce hazırlık çalışmaları yapabilmeleri için yeterli süre verilecektir’’ denildi.

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BAL’a Son Müracaat 31 Aralık
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