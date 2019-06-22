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BAL’a müracaatlar başladı

SORGUN Belediyespor’un bu sezon mücadele edeceği Spor Toto Bölgesel Amatör Lige katılım için müracaatların başladığı ve 19 Temmuz tarihinde de tamamlanacağı bildirildi.

BAL’a müracaatlar başladı

SORGUN Belediyespor’un bu sezon mücadele edeceği Spor Toto Bölgesel Amatör Lige katılım için müracaatların başladığı ve 19 Temmuz tarihinde de tamamlanacağı bildirildi.

22 Haziran 2019 Cumartesi 00:00
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BAL’a müracaatlar başladı

Türkiye Futbol Federasyonu resmi internet sitesinden yapılan duyuruda, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 10’uncu sezonu düzenlenecek olan Spor Toto Bölgesel Amatör Lig'e katılma hakkı bulunan kulüplerin, katılım belgelerini en geç 19 Temmuz tarihine kadar TFF Amatör İşler Müdürlüğü BAL Departmanı'na göndermeleri gerektiği vurgulandı. Açıklamada, ‘’Spor Toto BAL'a 2019-2020 sezonunda 160 takımın katılma hakkı bulunuyor. Bu takımlardan 84'ü Spor Toto BAL'da kalan, 67'si yerel amatör liglerden Spor Toto BAL'a çıkma hakkı kazanan ve 8'i TFF 3. Lig'den düşen, 1'i ise FIFA Disiplin Kurulu kararı ile TFF 3.Lig'den bir alt lige düşürülen takımlardan oluşuyor. 2019-2020 Sezonu Spor Toto Bölgesel Amatör Lig'e Katılım Genel Esasları doğrultusunda, lige katılma hakkı bulunan kulüplerin katılım belgelerini en geç 19 Temmuz tarihine kadar Türkiye Futbol Federasyonu Amatör İşler Müdürlüğü BAL Departmanı'na göndermeleri gerekiyor’’ denildi.

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