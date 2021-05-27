BAL’a 158 kulüp katılmama kararı aldı

Futbol Federasyonu Resmi İnternet Sitesinden yapılan açıklamada, ‘’2020-2021 sezonu Bölgesel Amatör Lig grupları belirlendi. Bu sezon 266 takımın katılımıyla oynanacak olan BAL, Covid-19 riskinin devam ettiği süreçte daha önce açıklanan statüde ve tarihlerde başlatılamaması üzerine bu sezon lige katılmayacağını belirten 158 kulübün haklarının saklı tutularak 2021-2022 sezonunda Bölgesel Amatör Lig'de yer almalarına karar verildi. Sıkıştırılmış bir takvim ile oynatılacak olan 2020-2021 sezonu Bölgesel Amatör Lig'e katılacağını beyan eden 108 takımın müsabakaları 09 Haziran 2021 Çarşamba günü başlayacak. BAL'a katılacağını belirten 108 takım 4 ayrı bölgede, 4 takımlı üç ve 3 takımlı beş grupta 27'şer takımın katılımı ile çift devreli lig usulüne göre deplasmanlı olarak oynanacak. Her bölgede grup birincisi olan 8 takımın tarafsız grup merkezlerinde tek maç eleme usulü oynayacakları çeyrek final, yarı final ve final müsabakaları sonunda bölge birincisi olan 4 takım TFF 3.Lig'ine çıkma hakkı kazanacak’’ denildi.