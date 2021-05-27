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BAL’a 158 kulüp katılmama kararı aldı

HAZİRAN ayı içerisinde başlaması planlanan Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi’nden Sorgun Belediyespor ve Çayıralan Esnafspor ile birlikte 158 takım lige katılmama kararı aldı.

27 Mayıs 2021 Perşembe 00:50
BAL’a 158 kulüp katılmama kararı aldı

Futbol Federasyonu Resmi İnternet Sitesinden yapılan açıklamada, ‘’2020-2021 sezonu Bölgesel Amatör Lig grupları belirlendi. Bu sezon 266 takımın katılımıyla oynanacak olan BAL, Covid-19 riskinin devam ettiği süreçte daha önce açıklanan statüde ve tarihlerde başlatılamaması üzerine bu sezon lige katılmayacağını belirten 158 kulübün haklarının saklı tutularak 2021-2022 sezonunda Bölgesel Amatör Lig'de yer almalarına karar verildi. Sıkıştırılmış bir takvim ile oynatılacak olan 2020-2021 sezonu Bölgesel Amatör Lig'e katılacağını beyan eden 108 takımın müsabakaları 09 Haziran 2021 Çarşamba günü başlayacak. BAL'a katılacağını belirten 108 takım 4 ayrı bölgede, 4 takımlı üç ve 3 takımlı beş grupta 27'şer takımın katılımı ile çift devreli lig usulüne göre deplasmanlı olarak oynanacak. Her bölgede grup birincisi olan 8 takımın tarafsız grup merkezlerinde tek maç eleme usulü oynayacakları çeyrek final, yarı final ve final müsabakaları sonunda bölge birincisi olan 4 takım TFF 3.Lig'ine çıkma hakkı kazanacak’’ denildi. 

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BAL’a 158 Kulüp Katılmama Kararı Aldı
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